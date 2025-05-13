Рубіо візьме участь у мирних переговорах щодо України в Туреччині - Трамп

$41.540.01
46.160.59
ukenru
"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?
16:08 • 19757 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

12:11 • 29975 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
11:29 • 54645 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

13 травня, 10:48 • 54937 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

13 травня, 08:36 • 118915 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 07:44 • 63189 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

13 травня, 05:20 • 134411 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:00 • 132237 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 88849 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 65508 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
62%
747мм
Популярнi новини

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

13 травня, 07:36 • 79320 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 75389 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 71078 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 63070 перегляди

Серіал "Fallout" продовжено на 3 сезон

13 травня, 10:29 • 78954 перегляди
Публікації

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

16:08 • 19731 перегляди

Урожай зернових в Україні можна збільшити на 20 млн тонн, якщо використати потенціал селекції - експерт

15:04 • 24163 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 08:36 • 118881 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:20 • 134385 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

13 травня, 05:00 • 132213 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

16:52 • 4126 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 64116 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 72095 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 76417 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

13 травня, 07:36 • 80314 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

Рубіо візьме участь у мирних переговорах щодо України в Туреччині - Трамп

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо візьме участь у переговорах щодо війни в Україні, які відбудуться в Туреччині 15 травня. Про це заявив Дональд Трамп під час інвестиційного форуму.

Рубіо візьме участь у мирних переговорах щодо України в Туреччині - Трамп

Держсекретар Марко Рубіо візьме участь у мирних переговорах щодо війни в України, які відбудуться в Туреччині у четвер, 15 травня. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час американсько-саудівського інвестиційного форуму, передає УНН.

Я дуже сподіваюся, що в четвер будуть перемовини, і є вже перші результати. Наші люди туди поїдуть. Марко (Рубіо - ред.) туди поїде. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо щось зробити 

- сказав Трамп.

Нагадаємо

У Сполучених Штатах висловили сподівання, що президент рф володимир путін візьме участь у можливих мирних переговорах у Стамбулі.

Раніше Reuters повідомляв, що у Вашингтоні не очікують оголошення планів москви щодо участі в переговорах в Туреччині до четверга.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 15 травня прибуде до Туреччини зі сформованою українською делегацією. Водночас він наголосив, що наразі не опрацьовувалися жодні формати переговорів, окрім можливих прямих перемовин на рівні лідерів.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Brent
$66.76
Bitcoin
$103,731.80
S&P 500
$5,896.52
Tesla
$326.10
Газ TTF
$35.74
Золото
$3,255.20
Ethereum
$2,597.51