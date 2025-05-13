Рубіо візьме участь у мирних переговорах щодо України в Туреччині - Трамп

Держсекретар Марко Рубіо візьме участь у мирних переговорах щодо війни в України, які відбудуться в Туреччині у четвер, 15 травня. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час американсько-саудівського інвестиційного форуму, передає УНН.

Я дуже сподіваюся, що в четвер будуть перемовини, і є вже перші результати. Наші люди туди поїдуть. Марко (Рубіо - ред.) туди поїде. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо щось зробити - сказав Трамп.

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У Сполучених Штатах висловили сподівання, що президент рф володимир путін візьме участь у можливих мирних переговорах у Стамбулі.

Раніше Reuters повідомляв, що у Вашингтоні не очікують оголошення планів москви щодо участі в переговорах в Туреччині до четверга.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 15 травня прибуде до Туреччини зі сформованою українською делегацією. Водночас він наголосив, що наразі не опрацьовувалися жодні формати переговорів, окрім можливих прямих перемовин на рівні лідерів.