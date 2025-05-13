Рубио примет участие в мирных переговорах по Украине в Турции – Трамп

Госсекретарь Марко Рубио примет участие в мирных переговорах по войне в Украине, которые состоятся в Турции в четверг, 15 мая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время американо-саудовского инвестиционного форума, передает УНН.

Я очень надеюсь, что в четверг будут переговоры, и есть уже первые результаты. Наши люди туда поедут. Марко (Рубио - ред.) туда поедет. Мы очень надеемся, что мы сможем что-то сделать - сказал Трамп.

Напомним

В Соединенных Штатах выразили надежду, что президент рф владимир путин примет участие в возможных мирных переговорах в Стамбуле.

Ранее Reuters сообщал, что в Вашингтоне не ожидают объявления планов москвы относительно участия в переговорах в Турции до четверга.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая прибудет в Турцию со сформированной украинской делегацией. В то же время он подчеркнул, что пока не прорабатывались никакие форматы переговоров, кроме возможных прямых переговоров на уровне лидеров.