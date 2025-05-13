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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 16238 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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У США сподіваються, що путін зʼявиться на переговорах в Стамбулі - Келлог

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про сподівання щодо участі путіна у мирних переговорах у Стамбулі. Команда Трампа підготувала перелік ключових тем для обговорення.

У США сподіваються, що путін зʼявиться на переговорах в Стамбулі - Келлог

У Сполучених Штатах висловили сподівання, що президент рф володимир путін візьме участь у можливих мирних переговорах у Стамбулі.

Про це заявив спецпрсланник США Кіт Келлог в ефірі Fox News, пише УНН.

Деталі 

Це може бути справді чудова зустріч... Ми сподіваємося, що президент путін також приїде, а потім там буде президент Трамп

- зазначив Келлог.

За його словами, команда Трампа вже підготувала технічне завдання — перелік ключових тем, які, на їхню думку, мають бути обговорені між сторонами.

Ми пройшли через Париж, а потім були в Лондоні, й кілька тижнів тому сформували цей перелік. І якщо ми зможемо дійти до цього, ми зможемо досягти миру. Я дійсно вірю в це, досить швидко, якщо всі три лідери сядуть за стіл переговорів. Ви знаєте, президент Трамп володіє мистецтвом укладання угод, він дійсно знає, як зробити так, щоб вони працювали. І якщо він з'явиться, якщо Зелінський і путін, я думаю, що ми набагато ближче до угоди, ніж багато хто думає

- додав Келлог.

Нагадаємо 

Раніше Reuters повідомляв, що у Вашингтоні не очікують оголошення планів москви щодо участі в переговорах в Туреччині до четверга. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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