У США сподіваються, що путін зʼявиться на переговорах в Стамбулі - Келлог

У Сполучених Штатах висловили сподівання, що президент рф володимир путін візьме участь у можливих мирних переговорах у Стамбулі.

Про це заявив спецпрсланник США Кіт Келлог в ефірі Fox News, пише УНН.

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Це може бути справді чудова зустріч... Ми сподіваємося, що президент путін також приїде, а потім там буде президент Трамп - зазначив Келлог.

За його словами, команда Трампа вже підготувала технічне завдання — перелік ключових тем, які, на їхню думку, мають бути обговорені між сторонами.

Ми пройшли через Париж, а потім були в Лондоні, й кілька тижнів тому сформували цей перелік. І якщо ми зможемо дійти до цього, ми зможемо досягти миру. Я дійсно вірю в це, досить швидко, якщо всі три лідери сядуть за стіл переговорів. Ви знаєте, президент Трамп володіє мистецтвом укладання угод, він дійсно знає, як зробити так, щоб вони працювали. І якщо він з'явиться, якщо Зелінський і путін, я думаю, що ми набагато ближче до угоди, ніж багато хто думає - додав Келлог.

Нагадаємо

Раніше Reuters повідомляв, що у Вашингтоні не очікують оголошення планів москви щодо участі в переговорах в Туреччині до четверга.