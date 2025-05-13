В США надеются, что путин появится на переговорах в Стамбуле - Келлог

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 16194 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 40382 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 41451 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

13 мая, 08:36 • 93899 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 56007 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 117209 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 118581 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 87947 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 64855 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 63629 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
53%
747мм
Популярные новости

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 63219 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 58643 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 53867 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 44896 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

10:29 • 60796 просмотра
публикации

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

15:04 • 10495 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 93899 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 117209 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 118581 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 140431 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 45087 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 54039 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 58811 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 63383 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 56894 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

В США надеются, что путин появится на переговорах в Стамбуле - Келлог

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о надеждах на участие путина в мирных переговорах в Стамбуле. Команда Трампа подготовила перечень ключевых тем для обсуждения.

В США надеются, что путин появится на переговорах в Стамбуле - Келлог

В Соединенных Штатах выразили надежду, что президент рф владимир путин примет участие в возможных мирных переговорах в Стамбуле.

Об этом заявил спецпосланник США Кит Келлог в эфире Fox News, пишет УНН.

Детали 

Это может быть действительно замечательная встреча... Мы надеемся, что президент путин тоже приедет, а потом там будет президент Трамп

- отметил Келлог.

По его словам, команда Трампа уже подготовила техническое задание — перечень ключевых тем, которые, по их мнению, должны быть обсуждены между сторонами.

Мы прошли через Париж, а потом были в Лондоне, и несколько недель назад сформировали этот перечень. И если мы сможем дойти до этого, мы сможем достичь мира. Я действительно верю в это, достаточно быстро, если все три лидера сядут за стол переговоров. Вы знаете, президент Трамп владеет искусством заключения сделок, он действительно знает, как сделать так, чтобы они работали. И если он появится, если Зелинский и путин, я думаю, что мы намного ближе к соглашению, чем многие думают

- добавил Келлог.

Напомним 

Ранее Reuters сообщал, что в Вашингтоне не ожидают объявления планов москвы относительно участия в переговорах в Турции. 

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
Кит Келлогг
Фокс Ньюс
Вашингтон
Дональд Трамп
Турция
Brent
$65.88
Bitcoin
$103,194.50
S&P 500
$5,886.16
Tesla
$322.42
Газ TTF
$35.64
Золото
$3,247.95
Ethereum
$2,543.90