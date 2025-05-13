В США надеются, что путин появится на переговорах в Стамбуле - Келлог
Киев • УНН
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о надеждах на участие путина в мирных переговорах в Стамбуле. Команда Трампа подготовила перечень ключевых тем для обсуждения.
В Соединенных Штатах выразили надежду, что президент рф владимир путин примет участие в возможных мирных переговорах в Стамбуле.
Об этом заявил спецпосланник США Кит Келлог в эфире Fox News, пишет УНН.
Детали
Это может быть действительно замечательная встреча... Мы надеемся, что президент путин тоже приедет, а потом там будет президент Трамп
По его словам, команда Трампа уже подготовила техническое задание — перечень ключевых тем, которые, по их мнению, должны быть обсуждены между сторонами.
Мы прошли через Париж, а потом были в Лондоне, и несколько недель назад сформировали этот перечень. И если мы сможем дойти до этого, мы сможем достичь мира. Я действительно верю в это, достаточно быстро, если все три лидера сядут за стол переговоров. Вы знаете, президент Трамп владеет искусством заключения сделок, он действительно знает, как сделать так, чтобы они работали. И если он появится, если Зелинский и путин, я думаю, что мы намного ближе к соглашению, чем многие думают
Напомним
Ранее Reuters сообщал, что в Вашингтоне не ожидают объявления планов москвы относительно участия в переговорах в Турции.