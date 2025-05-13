У Вашингтоні не очікують рішень москви щодо переговорів  у Стамбулі до четверга - ЗМІ

У Вашингтоні не очікують оголошення планів москви щодо участі в переговорах в Туреччині до четверга. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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За словами високопоставленого американського чиновника, з яким спілкувався Reuters, Вашингтон не очікує оголошення про плани москви до ранку четверга.

Зокрема, за інформацією, американські чиновники сподіваються, що росія погодиться на всеосяжне 30-денне припинення вогню на суші, в повітрі, на морі та на об'єктах критичної інфраструктури. Американський чиновник, також додав, що Київ вже погодився дотримуватися такої угоди. Припинення вогню також підтримують європейці.

Нагадаємо

Раніше Bloomberg повідомляв, що на переговори України та росії у Туреччині планують приїхати спецпредставник США по Україні Кіт Келлог та спецпредставник Трампа по Близькому Сходу Стів Віткофф. Трамп розглядає можливість приєднання, що чинить тиск на путіна.