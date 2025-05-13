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CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 14644 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

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В Вашингтоне не ожидают решений москвы относительно переговоров в Стамбуле до четверга - СМИ

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Вашингтон не прогнозирует объявления планов москвы относительно участия в переговорах до четверга. США надеются на 30-дневное прекращение огня, которое поддерживает Киев и европейцы.

В Вашингтоне не ожидают решений москвы относительно переговоров в Стамбуле до четверга - СМИ

В Вашингтоне не ожидают объявления планов москвы относительно участия в переговорах в Турции до четверга. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

По словам высокопоставленного американского чиновника, с которым общался Reuters, Вашингтон не ожидает объявления о планах москвы до утра четверга.

В частности, по информации, американские чиновники надеются, что россия согласится на всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня на суше, в воздухе, на море и на объектах критической инфраструктуры. Американский чиновник также добавил, что Киев уже согласился соблюдать такое соглашение. Прекращение огня также поддерживают европейцы.

Напомним 

Ранее Bloomberg сообщал, что на переговоры Украины и россии в Турции планируют приехать спецпредставитель США по Украине Кит Келлог и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Трамп рассматривает возможность присоединения, что оказывает давление на путина.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
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Reuters
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