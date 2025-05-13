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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 2000 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Київ • УНН

 • 1926 перегляди

Високопосадовці США планують приїхати до Туреччини на переговори України та росії. Трамп розглядає можливість приєднання, що чинить тиск на путіна.

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Досі є невідомі у питанні переговорів росії та України в Туреччині, заявив високопоставлений представник американської адміністрації, у тому числі щодо можливої присутності президента США Дональда Трампа, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Вищі посадові особи адміністрації Трампа планують приїхати до Туреччини на цьому тижні для очікуваних переговорів України та росії в четвер, але можлива присутність президента США Дональда Трампа залишається відкритим питанням, яке багато в чому залежатиме від того, чи буде присутній російський президент володимир путін", за словами високопоставленого представника адміністрації.

"Зараз все дуже динамічно", - сказав чиновник, додавши, що "ніхто багато не знає", коли йдеться про те, як зрештою виглядатиме четвер.

Трамп сказав, що розглядає можливість приєднання до переговорів у Туреччині, якщо це буде корисно. "Я думаю, що може бути добрий результат від зустрічі в четвер у Туреччині між росією та Україною, - сказав Трамп під час заходу щодо цін на ліки у Білому домі. - Я думав про те, щоб насправді прилетіти туди. Я думаю, що це можливо".

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Можливість приєднання Трампа "чинить великий тиск на путіна", сказав чиновник.

Незалежно від того, приїде Трамп чи ні, спецпредставник США по Україні Кіт Келлог та спецпредставник Трампа по Близькому Сходу Стів Віткофф обидва планують бути присутніми у Стамбулі на переговорах, сказав чиновник. Інше джерело, знайоме з планами, також підтвердило присутність Віткоффа. Наразі вони планують спостерігати за переговорами між українцями та росіянами, які проводяться за посередництва Туреччини, вказує видання.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що полетить до Туреччини на переговори, які спочатку були запропоновані путіним, а потім просунуті Трампом.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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