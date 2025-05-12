Трамп "думає про поїздку в Стамбул" на зустріч Україна-росія

Президент США Дональд Трамп каже, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна, передає УНН з посиланням на Sky News.

"Я думав про те, щоб злітати туди", — говорить він.

"Є ймовірність, якщо я думаю, що щось може статися. Але ми повинні це зробити", - додав Трамп.

Він каже, що адміністрація США "дуже старанно працює, щоб зрозуміти, чи зможе вона покласти край кровопролиттю".

Додамо

Президент США Дональд Трамп назвав українсько-російську зустріч у Стамбулі дуже важливою і очікує "хороші речі" після неї".

Нагадаємо

владимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня у Стамбулі. Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на путіна в Туреччині 15 травня. Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий розпочати прямі переговори з Україною у четвер.