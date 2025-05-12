Трамп "думает о поездке в Стамбул" на встречу Украина-россия

Президент США Дональд Трамп говорит, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Я думал о том, чтобы слетать туда", — говорит он.

"Есть вероятность, если я думаю, что что-то может произойти. Но мы должны это сделать" - добавил Трамп.

Он говорит, что администрация США "очень усердно работает, чтобы понять, сможет ли она положить конец кровопролитию".

Добавим

Президент США Дональд Трамп назвал украинско-российскую встречу в Стамбуле очень важной и ожидает "хорошие вещи" после нее".

Напомним

владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать путина в Турции 15 мая. Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.