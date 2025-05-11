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Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський
17:14 • 4714 перегляди

Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський

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Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський

Київ • УНН

 • 4348 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня. Він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира путіна в Туреччині 15 травня. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть

- написав Зеленський.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію росії щодо переговорів у Туреччині. Він вважає, що це необхідно зробити негайно.

Ольга Розгон

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