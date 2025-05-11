Україна повинна погодитись на переговори з рф у Туреччині негайно - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію росії щодо переговорів у Туреччині. Він вважає, що це необхідно зробити негайно.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію рф щодо прямих переговорів у Туреччині. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, пише УНН.
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Трамп сказав, що вважає за необхідне погодитись на пропозицію москви почати прямі перемовини з Києвом у Стамбулі 15 травня, попри те, що кремль ігнорує вимогу європейських лідерів та України про 30-денне перемир’я.
Україна повинна погодитися на це негайно. Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні, то європейські лідери й США знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно! Я починаю сумніватися, що Україна домовиться з путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яку було б неможливо виграти (навіть близько!) без США. ЗУСТРІЧАЙТЕСЯ ЗАРАЗ!!!
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявляв, що з понеділка, 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Він зазначив, що забезпечити моніторинг безумовного припинення вогню, цілком можливо у координації з США.
Перед цим очільник МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.
Спеціальний представник президент США Кіт Келлог підтвердив позицію США щодо тиску на росію у разі, якщо з понеділка путін не погодиться на 30-денне перемирʼя.
На прес-конференції у кремлі у ніч проти 11 травня президент рф володимир путін заявив журналістам, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. За словами правителя кремля, Київ саботував попередні ініціативи припинення вогню і майже одразу розпочав масштабні атаки.
Келлог: спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори11.05.25, 16:09 • 2108 переглядiв