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Украина должна согласиться на переговоры с рф в Турции немедленно - Трамп

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение россии о переговорах в Турции. Он считает, что это необходимо сделать немедленно.

Украина должна согласиться на переговоры с рф в Турции немедленно - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение рф о прямых переговорах в Турции. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

Детали

Трамп сказал, что считает необходимым согласиться на предложение москвы начать прямые переговоры с Киевом в Стамбуле 15 мая, несмотря на то, что кремль игнорирует требование европейских лидеров и Украины о 30-дневном перемирии.

Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли соглашение, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, где все находится, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина договорится с путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, которую было бы невозможно выиграть (даже близко!) без США. ВСТРЕЧАЙТЕСЬ СЕЙЧАС!!!

- написал Трамп.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявлял, что с понедельника, 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня не менее чем на 30 дней. Он отметил, что обеспечить мониторинг безусловного прекращения огня вполне возможно в координации с США.

Перед этим глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня не менее чем на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Специальный представитель президент США Кит Келлог подтвердил позицию США относительно давления на россию в случае, если с понедельника путин не согласится на 30-дневное перемирие. 

На пресс-конференции в кремле в ночь на 11 мая президент рф владимир путин заявил журналистам, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. По словам правителя кремля, Киев саботировал предыдущие инициативы прекращения огня и почти сразу начал масштабные атаки. 

Келлог: сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, затем – переговоры 11.05.25, 16:09 • 1940 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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