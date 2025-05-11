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Келлог: сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, затем – переговоры

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Кит Келлог, спецпредставитель Трампа, подчеркнул необходимость 30-дневного прекращения огня в качестве предпосылки для мирных переговоров между Киевом и москвой. Он подчеркнул важность остановки насилия.

Келлог: сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, затем – переговоры

Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что прежде чем начать переговоры между Киевом и Москвой, должно быть прекращение огня. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Как неоднократно говорил президент (США Дональд Трамп - ред.), прекратите убивать! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а в течение этого времени перейти к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот

- написал Келлог.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявлял, что с понедельника, 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Он отметил, что обеспечить мониторинг безусловного прекращения огня, вполне возможно в координации с США.

Перед этим глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Специальный представитель президент США Кит Келлог подтвердил позицию США относительно давления на Россию в случае, если с понедельника Путин не согласится на 30-дневное перемирие. 

На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. По словам правителя Кремля, Киев саботировал предыдущие инициативы прекращения огня и почти сразу начал масштабные атаки. 

Мерц настаивает на прекращении огня в войне рф в Украине11.05.25, 15:15 • 1146 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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