Келлог: сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, затем – переговоры
Киев • УНН
Кит Келлог, спецпредставитель Трампа, подчеркнул необходимость 30-дневного прекращения огня в качестве предпосылки для мирных переговоров между Киевом и москвой. Он подчеркнул важность остановки насилия.
Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что прежде чем начать переговоры между Киевом и Москвой, должно быть прекращение огня. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
Как неоднократно говорил президент (США Дональд Трамп - ред.), прекратите убивать! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а в течение этого времени перейти к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявлял, что с понедельника, 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Он отметил, что обеспечить мониторинг безусловного прекращения огня, вполне возможно в координации с США.
Перед этим глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.
Специальный представитель президент США Кит Келлог подтвердил позицию США относительно давления на Россию в случае, если с понедельника Путин не согласится на 30-дневное перемирие.
На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. По словам правителя Кремля, Киев саботировал предыдущие инициативы прекращения огня и почти сразу начал масштабные атаки.
Мерц настаивает на прекращении огня в войне рф в Украине11.05.25, 15:15 • 1146 просмотров