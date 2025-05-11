Мерц настаивает на прекращении огня в войне рф в Украине
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на прекращении огня со стороны рф, чтобы стали возможными реальные переговоры. Украина уже согласилась на 30-дневное прекращение огня.
Канцлер ФРГ не в восторге от подхода российского лидера к ситуации в Украине. Он считает, что москва должна согласиться на прекращение огня, что позволит реальные переговоры.
Передает УНН со ссылкой на t-online.
Детали
Канцлер Фридрих Мерц (ХДС) утверждает, что для прямых переговоров по российско-украинской войне должны быть сформулированы условия.
Если российская сторона сейчас сигнализирует о готовности к переговорам, это сначала хороший знак. Но этого отнюдь недостаточно
Новый канцлер Германии подчеркнул, что "сначала оружие должно замолчать, а затем можно начинать переговоры".
Мы ожидаем, что Москва теперь согласится на прекращение огня, которое сделает возможными реальные переговоры"
Канцлер напомнила, что Украина и ее партнеры, такие как Германия, призвали к 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров. Украина уже согласилась на это "без всяких "если" и "но".
Поэтому Мерц требует: "Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня сейчас, что может сделать реальные переговоры возможными в первую очередь".
Ранее президент россии владимир путин предложил Украине возобновить прямые мирные переговоры в Турции. По желанию главы кремля, вероятные переговоры должны начаться в следующий четверг в Стамбуле, Турция. Об этом путин заявил вчера вечером.
Напомним
Эммануэль Макрон заявил, что инициатива путина о переговорах 15 мая является лишь первым шагом, но недостаточным. Макрон считает, что путин ищет выход, но хочет выиграть время.
Прекращение огня и конкретные шаги: Ермак и Сибига очертили обстоятельства для переговоров с рф11.05.25, 12:19 • 2290 просмотров