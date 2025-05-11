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Мерц настаивает на прекращении огня в войне рф в Украине

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на прекращении огня со стороны рф, чтобы стали возможными реальные переговоры. Украина уже согласилась на 30-дневное прекращение огня.

Мерц настаивает на прекращении огня в войне рф в Украине

Канцлер ФРГ не в восторге от подхода российского лидера к ситуации в Украине. Он считает, что москва должна согласиться на прекращение огня, что позволит реальные переговоры.

Передает УНН со ссылкой на t-online.

Детали

Канцлер Фридрих Мерц (ХДС) утверждает, что для прямых переговоров по российско-украинской войне должны быть сформулированы условия. 

Если российская сторона сейчас сигнализирует о готовности к переговорам, это сначала хороший знак. Но этого отнюдь недостаточно

- отметил Мерц.

Новый канцлер Германии подчеркнул, что "сначала оружие должно замолчать, а затем можно начинать переговоры".

Мы ожидаем, что Москва теперь согласится на прекращение огня, которое сделает возможными реальные переговоры"

- подчеркнул канцлер Германии Фридрих Мерц.

Канцлер напомнила, что Украина и ее партнеры, такие как Германия, призвали к 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров. Украина уже согласилась на это "без всяких "если" и "но".

Поэтому Мерц требует: "Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня сейчас, что может сделать реальные переговоры возможными в первую очередь".

Ранее президент россии владимир путин предложил Украине возобновить прямые мирные переговоры в Турции. По желанию главы кремля, вероятные переговоры должны начаться в следующий четверг в Стамбуле, Турция. Об этом путин заявил вчера вечером.

Напомним

Эммануэль Макрон заявил, что инициатива путина о переговорах 15 мая является лишь первым шагом, но недостаточным. Макрон считает, что путин ищет выход, но хочет выиграть время.

Прекращение огня и конкретные шаги: Ермак и Сибига очертили обстоятельства для переговоров с рф11.05.25, 12:19 • 2290 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Фридрих Мерц
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