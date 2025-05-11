Мерц наполягає на припиненні вогню у війні рф в Україні
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на припиненні вогню з боку рф, щоб стали можливими реальні переговори. Україна вже погодилась на 30-денне припинення вогню.
Канцлер ФРН не в захваті від підходу російського лідера до ситуації в Україні. Він вважає, що москва має погодиться на припинення вогню, що уможливить реальні переговори.
Передає УНН із посиланням на t-online.
Деталі
Канцлер Фрідріх Мерц (ХДС) стверджує, що для прямих переговорів щодо російсько-української війни, мають бути сформульовані умови.
Якщо російська сторона зараз сигналізує про готовність до переговорів, це спочатку хороший знак. Але цього аж ніяк не достатньо
Новий канцлер Німеччини наголосив, що "спочатку зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори".
Ми очікуємо, що Москва тепер погодиться на припинення вогню, яке зробить можливими реальні переговори"
Канцлер нагадала, що Україна та її партнери, такі як Німеччина, закликали до 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. Україна вже погодилася на це "без жодних "якщо" і "але".
Тому Мерц вимагає: "Ми очікуємо, що Москва погодиться на припинення вогню зараз, що може зробити реальні переговори можливими в першу чергу".
Раніше президент росії володимир путін запропонував Україні відновити прямі мирні переговори в Туреччині. За бажанням очільника кремля, імовірні переговори мають розпочатися наступного четверга в Стамбулі, Туреччина. Про це путін заявив учора ввечері.
Нагадаємо
Еммануель Макрон заявив, що ініціатива путіна про переговори 15 травня є лише першим кроком, але недостатнім. Макрон вважає, що путін шукає вихід, але хоче виграти час.
Припинення вогню і конкретні кроки: Єрмак та Сибіга окреслили обставини для переговорів з рф11.05.25, 12:19 • 2428 переглядiв