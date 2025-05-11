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Мерц наполягає на припиненні вогню у війні рф в Україні

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на припиненні вогню з боку рф, щоб стали можливими реальні переговори. Україна вже погодилась на 30-денне припинення вогню.

Мерц наполягає на припиненні вогню у війні рф в Україні

Канцлер ФРН не в захваті від підходу російського лідера до ситуації в Україні. Він вважає, що москва має погодиться на припинення вогню, що уможливить реальні переговори.

Передає УНН із посиланням на t-online.

Деталі

Канцлер Фрідріх Мерц (ХДС) стверджує, що для прямих переговорів щодо російсько-української війни, мають бути сформульовані умови. 

Якщо російська сторона зараз сигналізує про готовність до переговорів, це спочатку хороший знак. Але цього аж ніяк не достатньо

- зазначив Мерц.

Новий канцлер Німеччини наголосив, що "спочатку зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори".

Ми очікуємо, що Москва тепер погодиться на припинення вогню, яке зробить можливими реальні переговори"

- підкреслив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Канцлер нагадала, що Україна та її партнери, такі як Німеччина, закликали до 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. Україна вже погодилася на це "без жодних "якщо" і "але".

Тому Мерц вимагає: "Ми очікуємо, що Москва погодиться на припинення вогню зараз, що може зробити реальні переговори можливими в першу чергу".

Раніше президент росії володимир путін запропонував Україні відновити прямі мирні переговори в Туреччині. За бажанням очільника кремля, імовірні переговори мають розпочатися наступного четверга в Стамбулі, Туреччина. Про це путін заявив учора ввечері.

Нагадаємо

Еммануель Макрон заявив, що ініціатива путіна про переговори 15 травня є лише першим кроком, але недостатнім. Макрон вважає, що путін шукає вихід, але хоче виграти час.

Припинення вогню і конкретні кроки: Єрмак та Сибіга окреслили обставини для переговорів з рф11.05.25, 12:19 • 2428 переглядiв

Ігор Тележніков

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