Припинення вогню і конкретні кроки: Єрмак та Сибіга окреслили обставини для переговорів з рф
Київ • УНН
В ОП наголосили, що припинення вогню – це перший крок до завершення війни. Сибіга закликав до конкретних кроків, починаючи з повного 30-денного припинення вогню.
Керівник Офісу Президента України вважає, що припинення вогню є першим кроком до завершення війни. Глава МЗС Андрій Сибіга закликав до конкретних кроків, починаючи з повного 30-денного припинення вогню.
Передає УНН із посиланням на сторінки глави ОП Андрія Єрмака та Міністерства закордонних справ України у ТГ.
Деталі
Представники української влади відповіли на пропозицію кремля про переговори.
Андрій Єрмак зауважив, що спочатку ідеться про реалізацію припинення вогню на фронті. І рф не має "маскувати" бажання продовжувати війну.
Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше.
Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну.
Припинення вогню - це перший крок до завершення війни і він підтвердить готовність росії закінчити вбивства.
Сибіга наголосив, що позиція України є послідовною, при цьому пропозиція рф є добрим знаком.
Президент Володимир Зеленський про це чітко заявляє. Задекларована Росією готовність до припинення війни — це позитивний знак. Давайте зробимо конкретні кроки до цього. Починаючи з повного 30-денного припинення вогню 12 травня, яке, як ми очікуємо, Росія підтвердить, і переговорі
Нагадаємо
Під час виступу у ніч на 11 травня володимир путін публічно назвав повномасштабне вторгнення рф в Україну війною. Але у підсумку, російський президент запропонував відновити мирні переговори з Україною вже наступного тижня.
Президент Зеленський заявив, що очікує від росії підтвердження припинення вогню з 12 травня. Він підкреслив, що Україна готова до зустрічі для переговорів.