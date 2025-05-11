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Прекращение огня и конкретные шаги: Ермак и Сибига очертили обстоятельства для переговоров с рф

Киев • УНН

 • 414 просмотра

В ОП отметили, что прекращение огня – это первый шаг к завершению войны. Сибига призвал к конкретным шагам, начиная с полного 30-дневного прекращения огня.

Прекращение огня и конкретные шаги: Ермак и Сибига очертили обстоятельства для переговоров с рф

Руководитель Офиса Президента Украины считает, что прекращение огня является первым шагом к завершению войны. Глава МИД Андрей Сибига призвал к конкретным шагам, начиная с полного 30-дневного прекращения огня.

Передает УНН со ссылкой на страницы главы ОП Андрея Ермака и Министерства иностранных дел Украины в ТГ.

Детали

Представители украинской власти ответили на предложение кремля о переговорах.

Андрей Ермак отметил, что сначала речь идет о реализации прекращения огня на фронте. И рф не должна "маскировать" желание продолжать войну.

Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное.
Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну.
Прекращение огня - это первый шаг к завершению войны и он подтвердит готовность россии закончить убийства.

- говорится в заметке Ермака.

Сибига подчеркнул, что позиция Украины последовательна, при этом предложение рф является хорошим знаком.

Президент Владимир Зеленский об этом четко заявляет. Задекларированная Россией готовность к прекращению войны — это положительный знак. Давайте сделаем конкретные шаги к этому. Начиная с полного 30-дневного прекращения огня 12 мая, которое, как мы ожидаем, Россия подтвердит, и переговоры

- пишет МИД в ТГ.

Напомним

Во время выступления в ночь на 11 мая владимир путин публично назвал полномасштабное вторжение рф в Украину войной. Но в итоге, российский президент предложил возобновить мирные переговоры с Украиной уже на следующей неделе.

Президент Зеленский заявил, что ожидает от россии подтверждения прекращения огня с 12 мая. Он подчеркнул, что Украина готова к встрече для переговоров.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
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