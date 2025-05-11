Прекращение огня и конкретные шаги: Ермак и Сибига очертили обстоятельства для переговоров с рф

Руководитель Офиса Президента Украины считает, что прекращение огня является первым шагом к завершению войны. Глава МИД Андрей Сибига призвал к конкретным шагам, начиная с полного 30-дневного прекращения огня.

Передает УНН со ссылкой на страницы главы ОП Андрея Ермака и Министерства иностранных дел Украины в ТГ.

Представители украинской власти ответили на предложение кремля о переговорах.

Андрей Ермак отметил, что сначала речь идет о реализации прекращения огня на фронте. И рф не должна "маскировать" желание продолжать войну.

Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну. Прекращение огня - это первый шаг к завершению войны и он подтвердит готовность россии закончить убийства.

Сибига подчеркнул, что позиция Украины последовательна, при этом предложение рф является хорошим знаком.

Президент Владимир Зеленский об этом четко заявляет. Задекларированная Россией готовность к прекращению войны — это положительный знак. Давайте сделаем конкретные шаги к этому. Начиная с полного 30-дневного прекращения огня 12 мая, которое, как мы ожидаем, Россия подтвердит, и переговоры