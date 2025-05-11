Найперший крок - припинення вогню: Зеленський відреагував на заяви путіна щодо переговорів
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що очікує від росії підтвердження припинення вогню з 12 травня. Він підкреслив, що Україна готова до зустрічі для переговорів.
Президент України Володимир Зеленський у своєму дописі в соцмережі зазначив, що у рф наршеті замислились про закінчення війни. Але в Україні очікують на припинення вогню, передає УНН.
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Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню. - повідомив на свої сторінці у соцмережі президент Зеленський.
Глава держави наглосив, що немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день.
Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись
Нагадаємо
УНН передавав, що москва пропонує відновити мирні переговори з Україною 15 травня у Стамбулі.
Макрон про пропозицію путіна: перший крок, але недостатній11.05.25, 09:39 • 2146 переглядiв