Самый первый шаг - прекращение огня: Зеленский отреагировал на заявления путина относительно переговоров
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что ожидает от россии подтверждения прекращения огня с 12 мая. Он подчеркнул, что Украина готова к встрече для переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении в соцсети отметил, что в рф наконец-то задумались об окончании войны. Но в Украине ожидают прекращения огня, передает УНН.
Детали
Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня. - сообщил на своей странице в соцсети президент Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что нет смысла продолжать убийства даже на день.
Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, продолжительное и надежное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться
Напомним
УНН передавал, что москва предлагает возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.
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