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Самый первый шаг - прекращение огня: Зеленский отреагировал на заявления путина относительно переговоров

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Президент Зеленский заявил, что ожидает от россии подтверждения прекращения огня с 12 мая. Он подчеркнул, что Украина готова к встрече для переговоров.

Самый первый шаг - прекращение огня: Зеленский отреагировал на заявления путина относительно переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении в соцсети отметил, что в рф наконец-то задумались об окончании войны. Но в Украине ожидают прекращения огня, передает УНН.

Детали

Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня. - сообщил на своей странице в соцсети президент Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что нет смысла продолжать убийства даже на день.

Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, продолжительное и надежное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться

- заявил Зеленский. 

Напомним

УНН передавал, что москва предлагает возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Макрон о предложении путина: первый шаг, но недостаточный11.05.25, 09:39 • 1822 просмотра

Игорь Тележников

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