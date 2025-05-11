Макрон о предложении путина: первый шаг, но недостаточный
Киев • УНН
Эммануэль Макрон заявил, что инициатива путина о переговорах 15 мая является лишь первым шагом, но недостаточным. Макрон считает, что путин ищет выход, но хочет выиграть время.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инициатива президента рф владимира путина относительно переговоров с Украиной 15 мая является лишь "первым шагом", но этого недостаточно для реального прекращения боевых действий.
Об этом сообщает France24, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ Макрон заявил в воскресенье, что предложение путина - это "первый шаг, но недостаточный".
"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", - заявил Макрон журналистам, сойдя с поезда в польском городе Перемышль после возвращения из поездки в Украину, добавив, что путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".
Напомним
Ранее сообщалось, что владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Диктатор утверждает, что Киев саботировал предыдущие инициативы прекращения огня.