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Макрон о предложении путина: первый шаг, но недостаточный

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Эммануэль Макрон заявил, что инициатива путина о переговорах 15 мая является лишь первым шагом, но недостаточным. Макрон считает, что путин ищет выход, но хочет выиграть время.

Макрон о предложении путина: первый шаг, но недостаточный

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инициатива президента рф владимира путина относительно переговоров с Украиной 15 мая является лишь "первым шагом", но этого недостаточно для реального прекращения боевых действий.

Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ Макрон заявил в воскресенье, что предложение путина - это "первый шаг, но недостаточный". 

"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", - заявил Макрон журналистам, сойдя с поезда в польском городе Перемышль после возвращения из поездки в Украину, добавив, что путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".

Напомним

Ранее сообщалось, что владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Диктатор утверждает, что Киев саботировал предыдущие инициативы прекращения огня.

Алина Волянская

Алина Волянская

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