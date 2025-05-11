Макрон про пропозицію путіна: перший крок, але недостатній

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Трамп зробив заяву після відмови путіна почати перемир'я з 12 травня: подробиці
05:32 • 2082 перегляди

Трамп зробив заяву після відмови путіна почати перемир'я з 12 травня: подробиці

10 травня, 14:21 • 25869 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

10 травня, 10:49 • 60336 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

10 травня, 05:58 • 42421 перегляди

Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"

9 травня, 18:38 • 55999 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

9 травня, 18:26 • 83650 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 16:40 • 54839 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
9 травня, 15:09 • 69272 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

9 травня, 14:28 • 73338 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

9 травня, 13:51 • 63909 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.5м/с
76%
750мм
Популярнi новини

Таліби заборонили шахи в Афганістані через "релігійні міркування"

10 травня, 21:08 • 15611 перегляди

У кремлі зібралися російські та іноземні журналісти в очікуванні прес-конференції путіна

10 травня, 21:24 • 16479 перегляди

"Перемир'я" путіна завершилося: росія запустила "Шахеди"

11 травня, 00:20 • 19402 перегляди

У Києві пролунали вибухи: ворог атакує дронами, працює ППО

03:44 • 33564 перегляди

У Кракові в готелі знайшли мертвим українця

04:34 • 8722 перегляди
Публікації

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 32925 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 142386 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 154307 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 136881 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 197796 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Дональд Туск

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 16477 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 83652 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 47443 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 54257 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 62711 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Шахед-136

M142 HIMARS

M270 (РСЗВ)

IRIS-T

Макрон про пропозицію путіна: перший крок, але недостатній

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Еммануель Макрон заявив, що ініціатива путіна про переговори 15 травня є лише першим кроком, але недостатнім. Макрон вважає, що путін шукає вихід, але хоче виграти час.

Макрон про пропозицію путіна: перший крок, але недостатній

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ініціатива президента рф володимира путіна щодо переговорів з Україною 15 травня є лише "першим кроком", але цього недостатньо для реального припинення бойових дій.

Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ Макрон заявив у неділю, що пропозиція путіна - це "перший крок, але недостатній". 

"Безумовному припиненню вогню не передують переговори", - заявив Макрон журналістам, зійшовши з поїзда в польському місті Перемишль після повернення з поїздки в Україну, додавши, що путін "шукає вихід, але він все ще хоче виграти час".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Диктатор стверджує, що Київ саботував попередні ініціативи припинення вогню.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
Еммануель Макрон
Франція
Україна
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,840.20
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,556.05