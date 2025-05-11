Макрон про пропозицію путіна: перший крок, але недостатній
Київ • УНН
Еммануель Макрон заявив, що ініціатива путіна про переговори 15 травня є лише першим кроком, але недостатнім. Макрон вважає, що путін шукає вихід, але хоче виграти час.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ініціатива президента рф володимира путіна щодо переговорів з Україною 15 травня є лише "першим кроком", але цього недостатньо для реального припинення бойових дій.
Про це повідомляє France24, пише УНН.
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Як повідомляє ЗМІ Макрон заявив у неділю, що пропозиція путіна - це "перший крок, але недостатній".
"Безумовному припиненню вогню не передують переговори", - заявив Макрон журналістам, зійшовши з поїзда в польському місті Перемишль після повернення з поїздки в Україну, додавши, що путін "шукає вихід, але він все ще хоче виграти час".
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Диктатор стверджує, що Київ саботував попередні ініціативи припинення вогню.