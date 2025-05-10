США посилять тиск на росію в разі відмови путіна від перемир'я – Келлог
Київ • УНН
Кіт Келлог підтвердив, що США посилять тиск на росію, якщо путін не погодиться на 30-денне перемир'я. Україна, США та Європа висунули 22 умови для припинення вогню.
Спеціальний представник президент США Кіт Келлог підтвердив позицію США щодо тиску на росію у разі, якщо з понеділка путін не погодиться на 30-денне перемирʼя. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Всеохопне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів розпочне процес завершення найбільшої та найдовшої війни в Європі з часів Другої світової війни. Як президент США Дональд Трамп неодноразово казав, треба негайно припинити вбивства
Доповнення
Представники США, України та Європи сформували список умов для російського диктатора володимира путіна з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню. Спецпредставник Президента США Стівен Віткофф має передати його путіну.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови росії від припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Також триває підготовка 17 пакету санкцій проти рф за участі багатьох країн.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив: якщо путін не припинить вогонь на 30 днів, Україна отримає посилену військову допомогу, а проти росії введуть жорсткі санкції.