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Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
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США усилят давление на россию в случае отказа путина от перемирия – Келлог

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Кит Келлог подтвердил, что США усилят давление на россию, если путин не согласится на 30-дневное перемирие. Украина, США и Европа выдвинули 22 условия для прекращения огня.

США усилят давление на россию в случае отказа путина от перемирия – Келлог

Специальный представитель президента США Кит Келлогг подтвердил позицию США относительно давления на россию в случае, если с понедельника путин не согласится на 30-дневное перемирие. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней начнет процесс завершения крупнейшей и самой продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, надо немедленно прекратить убийства

– написал Келлогг.

Дополнение

Представители США, Украины и Европы сформировали список условий для российского диктатора владимира путина с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель Президента США Стивен Виткофф должен передать его путину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае отказа россии от прекращения огня, должны быть применены санкции. Также продолжается подготовка 17 пакета санкций против рф с участием многих стран.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил: если путин не прекратит огонь на 30 дней, Украина получит усиленную военную помощь, а против россии введут жесткие санкции.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Кит Келлогг
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