США усилят давление на россию в случае отказа путина от перемирия – Келлог
Киев • УНН
Кит Келлог подтвердил, что США усилят давление на россию, если путин не согласится на 30-дневное перемирие. Украина, США и Европа выдвинули 22 условия для прекращения огня.
Специальный представитель президента США Кит Келлогг подтвердил позицию США относительно давления на россию в случае, если с понедельника путин не согласится на 30-дневное перемирие. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней начнет процесс завершения крупнейшей и самой продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, надо немедленно прекратить убийства
Дополнение
Представители США, Украины и Европы сформировали список условий для российского диктатора владимира путина с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель Президента США Стивен Виткофф должен передать его путину.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае отказа россии от прекращения огня, должны быть применены санкции. Также продолжается подготовка 17 пакета санкций против рф с участием многих стран.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил: если путин не прекратит огонь на 30 дней, Украина получит усиленную военную помощь, а против россии введут жесткие санкции.