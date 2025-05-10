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Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 5048 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

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У разі відмови росії від припинення вогню, мають бути посилені санкції - Зеленський

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Президент України заявив, що у разі відмови росії від припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Також триває підготовка 17 пакету санкцій проти рф за участі багатьох країн.

У разі відмови росії від припинення вогню, мають бути посилені санкції - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у разі відмови росії від припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Зокрема він нагадав, що триває підготовка 17 пакету санкцій проти держави-агресора. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Якщо росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Посилені санкції проти її енергетичної сфери та банківської системи

- наголосив президент.

Зеленський повідомив, що наразі триває підготовка 17-го пакету санкцій проти росії. Зокрема до його формування долучилися Велика Британія, Норвегія, Сполучені Штати і Бельгія.

Триває підготовка сильного 17-ого пакету санкцій Європейського Союзу. Він буде скоординований з санкціями Великої Британії, Норвегії, Бельгії, Сполучених Штатів Америки

- зазначив Зеленський.

Окрім того, за словами глави держави, до посилення санкцій долучилася Канада.

Ми вітаємо сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку

- додав Зеленський.

Доповнення

Представники США, України та Європи сформували список умов для російського диктатора володимира путіна з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню. Спецпредставник Президента США Стівен Віткофф має передати його путіну.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Стів Віткофф
Європейський Союз
Канада
Бельгія
Норвегія
Сполучене Королівство
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