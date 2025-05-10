У разі відмови росії від припинення вогню, мають бути посилені санкції - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що у разі відмови росії від припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Також триває підготовка 17 пакету санкцій проти рф за участі багатьох країн.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у разі відмови росії від припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Зокрема він нагадав, що триває підготовка 17 пакету санкцій проти держави-агресора. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Якщо росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Посилені санкції проти її енергетичної сфери та банківської системи
Зеленський повідомив, що наразі триває підготовка 17-го пакету санкцій проти росії. Зокрема до його формування долучилися Велика Британія, Норвегія, Сполучені Штати і Бельгія.
Триває підготовка сильного 17-ого пакету санкцій Європейського Союзу. Він буде скоординований з санкціями Великої Британії, Норвегії, Бельгії, Сполучених Штатів Америки
Окрім того, за словами глави держави, до посилення санкцій долучилася Канада.
Ми вітаємо сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку
Доповнення
Представники США, України та Європи сформували список умов для російського диктатора володимира путіна з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню. Спецпредставник Президента США Стівен Віткофф має передати його путіну.