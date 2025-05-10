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Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 5038 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

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Financial Times

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США, Україна та Європа висунули путіну 22 умови для припинення вогню - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1930 перегляди

США, Україна та Європа розробили список з 22 умов для путіна, включаючи 30-денне припинення вогню. Спецпредставник США має передати цей документ російському диктатору.

США, Україна та Європа висунули путіну 22 умови для припинення вогню - ЗМІ

Представники США, України та Європи сформували список умов для російського диктатора володимира путіна з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню. Спецпредставник Президента США Стівен Віткофф має передати його путіну. Про це УНН повідомляє з посиланням на NBC News.

Деталі

За даними NBC News, один із західних чиновників повідомив, що американські, європейські та українські переговірники розробили "документ про умови" з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню.

За його словами, документ також відповідає дод вимозі путіна про те, що США не підтримуватимуть вступ України до НАТО.

"Якщо путін хоче знайти вихід, ось йому вихід", – сказав чиновник про пропозиції. За його словами, Віткоффу доведеться представити їх президенту росії.

NBC News зазначає, що у заяві, опублікованій у неділю, путін заявив, що росія має достатньо сил і ресурсів, щоб довести війну в Україні до її логічного завершення. Також почав знову залякувати ядерною зброєю зазначивши, що він сподівається, що не буде потреби у використанні ядерної зброї.

У фільмі, трансльованому державним телебаченням під назвою "росія, кремль, путін, 25 років", він сказав: "Не було потреби у використанні цієї зброї... і я сподіваюся, що вона не знадобиться".

Доповнення

Після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Анадолу повідомляє з посиланням на джерела, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан взяв участь у зустрічі "Коаліції бажаючих" щодо України. Країна готова взяти на себе місію, пов'язану з моніторингом дотримання режиму припинення вогню, якщо він буде встановлений.

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв запропонував президенту Франції Емманюелю Макрону, прем'єру Польщі та Великої Британії – Дональду Туску та Кіру Стармеру, а також канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу засунути мирні плани у свої "пангендерні дупи".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Стів Віткофф
Кейр Стармер
NATO
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Франція
Сполучене Королівство
Європа
Німеччина
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