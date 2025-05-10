США, Україна та Європа висунули путіну 22 умови для припинення вогню - ЗМІ
Київ • УНН
США, Україна та Європа розробили список з 22 умов для путіна, включаючи 30-денне припинення вогню. Спецпредставник США має передати цей документ російському диктатору.
Представники США, України та Європи сформували список умов для російського диктатора володимира путіна з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню. Спецпредставник Президента США Стівен Віткофф має передати його путіну. Про це УНН повідомляє з посиланням на NBC News.
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За даними NBC News, один із західних чиновників повідомив, що американські, європейські та українські переговірники розробили "документ про умови" з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню.
За його словами, документ також відповідає дод вимозі путіна про те, що США не підтримуватимуть вступ України до НАТО.
"Якщо путін хоче знайти вихід, ось йому вихід", – сказав чиновник про пропозиції. За його словами, Віткоффу доведеться представити їх президенту росії.
NBC News зазначає, що у заяві, опублікованій у неділю, путін заявив, що росія має достатньо сил і ресурсів, щоб довести війну в Україні до її логічного завершення. Також почав знову залякувати ядерною зброєю зазначивши, що він сподівається, що не буде потреби у використанні ядерної зброї.
У фільмі, трансльованому державним телебаченням під назвою "росія, кремль, путін, 25 років", він сказав: "Не було потреби у використанні цієї зброї... і я сподіваюся, що вона не знадобиться".
Доповнення
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