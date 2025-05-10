Турция готова выполнить миссию по мониторингу соблюдения прекращения огня в Украине - СМИ

Глава МИД Турции Хакан Фидан принял участие во встрече "Коалиции желающих" по Украине. Страна готова взять на себя миссию, связанную с мониторингом соблюдения режима прекращения огня, если он будет установлен. Об этом Агентство Анадолу сообщает со ссылкой на источники в МИД Турции, передает УНН.

Согласно информации, полученной из источников в МИД Турции, Хакан Фидан представлял на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сообщается, что выступая на мероприятии, турецкий министр подчеркнул приверженность Турции территориальной целостности и суверенитету Украины, а также заявил, что Турция поддерживает установление безоговорочного прекращения огня и усилия в этом направлении.

Турция готова взять на себя миссию, связанную с мониторингом соблюдения режима прекращения огня, если он будет установлен - добавил он.

Дополнение

МИД Украины сообщало, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что справедливый и длительный мир начинается с полного прекращения огня. Украина согласилась на это, а россия медлит и ставит условия, чтобы выиграть время. Если москва будет продолжать "блокаду" относительно полного прекращения огня, то европейцы в тесной координации с США усилят давление на рф.