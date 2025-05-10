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Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 2482 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

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Туреччина готова виконати місію з моніторингу дотримання припинення вогню в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Хакан Фідан заявив про готовність Туреччини взяти на себе місію з моніторингу режиму припинення вогню в Україні, якщо такий буде встановлено. Анкара підтверджує прихильність суверенітету України.

Туреччина готова виконати місію з моніторингу дотримання припинення вогню в Україні - ЗМІ

Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан взяв участь у зустрічі "Коаліції охочих" щодо України. Країна готова взяти на себе місію, пов'язану з моніторингом дотримання режиму припинення вогню, якщо його буде встановлено. Про це Агентство Анадолу повідомляє з посиланням на джерела в МЗС Туреччини, передає УНН.

Згідно з інформацією, отриманою з джерел у МЗС Туреччини, Хакан Фідан представляв на зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Повідомляється, що виступаючи на заході, турецький міністр підкреслив прихильність Туреччини територіальній цілісності та суверенітету України, а також заявив, що Туреччина підтримує встановлення беззастережного припинення вогню та зусилля в цьому напрямку.

Туреччина готова взяти на себе місію, пов'язану з моніторингом дотримання режиму припинення вогню, якщо його буде встановлено 

- додав він.

Доповнення

МЗС України повідомляло, що після зустрічі Коаліції охочих усі п'ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск і Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню як мінімум на 30 днів, починаючи вже з понеділка.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що справедливий і тривалий мир починається з повного припинення вогню. Україна погодилася на це, а росія зволікає і ставить умови, щоб виграти час. Якщо москва продовжуватиме "блокаду" щодо повного припинення вогню, то європейці в тісній координації зі США посилять тиск на рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Реджеп Таїп Ердоган
Хакан Фідан
Туреччина
Володимир Зеленський
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