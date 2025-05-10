Туреччина готова виконати місію з моніторингу дотримання припинення вогню в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
Хакан Фідан заявив про готовність Туреччини взяти на себе місію з моніторингу режиму припинення вогню в Україні, якщо такий буде встановлено. Анкара підтверджує прихильність суверенітету України.
Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан взяв участь у зустрічі "Коаліції охочих" щодо України. Країна готова взяти на себе місію, пов'язану з моніторингом дотримання режиму припинення вогню, якщо його буде встановлено. Про це Агентство Анадолу повідомляє з посиланням на джерела в МЗС Туреччини, передає УНН.
Згідно з інформацією, отриманою з джерел у МЗС Туреччини, Хакан Фідан представляв на зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
Повідомляється, що виступаючи на заході, турецький міністр підкреслив прихильність Туреччини територіальній цілісності та суверенітету України, а також заявив, що Туреччина підтримує встановлення беззастережного припинення вогню та зусилля в цьому напрямку.
Туреччина готова взяти на себе місію, пов'язану з моніторингом дотримання режиму припинення вогню, якщо його буде встановлено
Доповнення
МЗС України повідомляло, що після зустрічі Коаліції охочих усі п'ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск і Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню як мінімум на 30 днів, починаючи вже з понеділка.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що справедливий і тривалий мир починається з повного припинення вогню. Україна погодилася на це, а росія зволікає і ставить умови, щоб виграти час. Якщо москва продовжуватиме "блокаду" щодо повного припинення вогню, то європейці в тісній координації зі США посилять тиск на рф.