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Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
10:49 • 4152 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

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США, Украина и Европа выдвинули путину 22 условия для прекращения огня - СМИ

Киев • УНН

 • 1212 просмотра

США, Украина и Европа разработали список из 22 условий для путина, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель США должен передать этот документ российскому диктатору.

США, Украина и Европа выдвинули путину 22 условия для прекращения огня - СМИ

Представители США, Украины и Европы сформировали список условий для российского диктатора владимира путина с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель Президента США Стивен Виткофф должен передать его путину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC News.

Детали

По данным NBC News, один из западных чиновников сообщил, что американские, европейские и украинские переговорщики разработали "документ об условиях" с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня.

По его словам, документ также соответствует дод требованию путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

"Если путин хочет найти выход, вот ему выход", – сказал чиновник о предложениях. По его словам, Виткоффу придется представить их президенту россии.

NBC News отмечает, что в заявлении, опубликованном в воскресенье, путин заявил, что у россии достаточно сил и ресурсов, чтобы довести войну в Украине до ее логического завершения. Также начал снова запугивать ядерным оружием, отметив, что он надеется, что не будет необходимости в использовании ядерного оружия.

В фильме, транслировавшемся государственным телевидением под названием "россия, кремль, путин, 25 лет", он сказал: "Не было необходимости в использовании этого оружия... и я надеюсь, что оно не понадобится".

Дополнение

После встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней.

Анадолу сообщает со ссылкой на источники, что глава МИД Турции Хакан Фидан принял участие во встрече "Коалиции желающих" по Украине. Страна готова взять на себя миссию, связанную с мониторингом соблюдения режима прекращения огня, если он будет установлен.

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьеру Польши и Великобритании – Дональду Туску и Киру Стармеру, а также канцлеру Германии Фридриху Мерцу засунуть мирные планы в свои "пангендерные задницы".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Стив Уиткофф
Кир Стармер
NATO
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Франция
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