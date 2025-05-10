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Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 2498 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

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У рф запропонував Мерцу, Макрону, Туску та Стармеру засунути мирні плани у "пангендерні дупи"

Київ • УНН

 • 262 перегляди

дмитро медведєв у грубій формі відповів на обговорення мирних планів щодо України лідерами Франції, Польщі, Британії та Німеччини. Україна та союзники готові до припинення вогню.

У рф запропонував Мерцу, Макрону, Туску та Стармеру засунути мирні плани у "пангендерні дупи"

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв запропонував президенту Франції Емманюелю Макрону, прем'єру Польщі та Великої Британії – Дональду Туску та Кіру Стармеру, а також канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу засунути мирні плани у свої "пангендерні дупи", передає УНН.

Макрон, Мерц, Стармер і Туск мали обговорити мир у Києві. Натомість вони випалюють погрози на адресу росії. Або перемир'я…або нові санкції. Думаєте, це розумно, а? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи! 

- написав медведєв у Х.

Зазначимо, що лідери "Коаліції бажаючих" узгодили позицію щодо припинення вогню з президентом Дональдом Трампом.

Доповнення

МЗС України повідомляло, що після зустрічі Коаліції бажаючих усі п'ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск і Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню як мінімум на 30 днів, починаючи вже з понеділка.

Анадолу повідомляє з посиланням на джерела, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан взяв участь у зустрічі "Коаліції бажаючих" щодо України. Країна готова взяти на себе місію, пов'язану з моніторингом дотримання режиму припинення вогню, якщо він буде встановлений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Кейр Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Німеччина
Дональд Туск
Хакан Фідан
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
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