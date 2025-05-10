В рф предложил Мерцу, Макрону, Туску и Стармеру засунуть мирные планы в "пангендерные задницы"

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьеру Польши и Великобритании – Дональду Туску и Киру Стармеру, а также канцлеру Германии Фридриху Мерцу засунуть мирные планы в свои "пангендерные задницы", передает УНН.

Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они извергают угрозы в адрес россии. Или перемирие…или новые санкции. Думаете, это разумно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы! - написал медведев в Х.

Отметим, что лидеры "Коалиции желающих" согласовали позицию по прекращению огня с президентом Дональдом Трампом.

Дополнение

МИД Украины сообщало, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Анадолу сообщает со ссылкой на источники, что глава МИД Турции Хакан Фидан принял участие во встрече "Коалиции желающих" по Украине. Страна готова взять на себя миссию, связанную с мониторингом соблюдения режима прекращения огня, если он будет установлен.