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Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
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В случае отказа россии от прекращения огня, должны быть усилены санкции - Зеленский

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Президент Украины заявил, что в случае отказа россии от прекращения огня, должны быть применены санкции. Также идет подготовка 17 пакета санкций против рф при участии многих стран.

В случае отказа россии от прекращения огня, должны быть усилены санкции - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае отказа россии от прекращения огня, должны быть применены санкции. В частности, он напомнил, что идет подготовка 17 пакета санкций против государства-агрессора. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Если россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, должны быть применены санкции. Усиленные санкции против ее энергетической сферы и банковской системы

- подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что сейчас идет подготовка 17-го пакета санкций против россии. В частности, к его формированию присоединились Великобритания, Норвегия, Соединенные Штаты и Бельгия.

Продолжается подготовка сильного 17-го пакета санкций Европейского Союза. Он будет скоординирован с санкциями Великобритании, Норвегии, Бельгии, Соединенных Штатов Америки

- отметил Зеленский.

Кроме того, по словам главы государства, к усилению санкций присоединилась Канада.

Мы приветствуем сигнал Канады по усилению санкций с их стороны

- добавил Зеленский.

Дополнение

Представители США, Украины и Европы сформировали список условий для российского диктатора владимира путина с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель Президента США Стивен Виткофф должен передать его путину.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Стив Уиткофф
Европейский Союз
Канада
Бельгия
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