В случае отказа россии от прекращения огня, должны быть усилены санкции - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что в случае отказа россии от прекращения огня, должны быть применены санкции. Также идет подготовка 17 пакета санкций против рф при участии многих стран.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае отказа россии от прекращения огня, должны быть применены санкции. В частности, он напомнил, что идет подготовка 17 пакета санкций против государства-агрессора. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Если россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, должны быть применены санкции. Усиленные санкции против ее энергетической сферы и банковской системы
Зеленский сообщил, что сейчас идет подготовка 17-го пакета санкций против россии. В частности, к его формированию присоединились Великобритания, Норвегия, Соединенные Штаты и Бельгия.
Продолжается подготовка сильного 17-го пакета санкций Европейского Союза. Он будет скоординирован с санкциями Великобритании, Норвегии, Бельгии, Соединенных Штатов Америки
Кроме того, по словам главы государства, к усилению санкций присоединилась Канада.
Мы приветствуем сигнал Канады по усилению санкций с их стороны
Дополнение
Представители США, Украины и Европы сформировали список условий для российского диктатора владимира путина с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель Президента США Стивен Виткофф должен передать его путину.