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Трамп зробив заяву після відмови путіна почати перемир'я з 12 травня: подробиці
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Келлог: спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

Київ • УНН

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Кіт Келлог, спецпредставник Трампа, наголосив на необхідності 30-денного припинення вогню як передумови для мирних переговорів між Києвом та москвою. Він підкреслив важливість зупинки насильства.

Келлог: спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і москвою, має бути припинення вогню. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Як неодноразово говорив президент (США Дональд Трамп - ред.), припиніть вбивати! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а протягом цього часу перейти до всеосяжних мирних переговорів. А не навпаки

- написав Келлог.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявляв, що з понеділка, 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Він зазначив, що забезпечити моніторинг безумовного припинення вогню, цілком можливо у координації з США.

Перед цим очільник МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.

Спеціальний представник президент США Кіт Келлог підтвердив позицію США щодо тиску на росію у разі, якщо з понеділка путін не погодиться на 30-денне перемирʼя. 

На прес-конференції у кремлі у ніч проти 11 травня президент рф володимир путін заявив журналістам, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. За словами правителя кремля, Київ саботував попередні ініціативи припинення вогню і майже одразу розпочав масштабні атаки. 

Мерц наполягає на припиненні вогню у війні рф в Україні11.05.25, 15:15 • 1472 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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