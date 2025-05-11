Келлог: спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори
Київ • УНН
Кіт Келлог, спецпредставник Трампа, наголосив на необхідності 30-денного припинення вогню як передумови для мирних переговорів між Києвом та москвою. Він підкреслив важливість зупинки насильства.
Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і москвою, має бути припинення вогню. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.
Як неодноразово говорив президент (США Дональд Трамп - ред.), припиніть вбивати! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а протягом цього часу перейти до всеосяжних мирних переговорів. А не навпаки
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявляв, що з понеділка, 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Він зазначив, що забезпечити моніторинг безумовного припинення вогню, цілком можливо у координації з США.
Перед цим очільник МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.
Спеціальний представник президент США Кіт Келлог підтвердив позицію США щодо тиску на росію у разі, якщо з понеділка путін не погодиться на 30-денне перемирʼя.
На прес-конференції у кремлі у ніч проти 11 травня президент рф володимир путін заявив журналістам, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. За словами правителя кремля, Київ саботував попередні ініціативи припинення вогню і майже одразу розпочав масштабні атаки.
Мерц наполягає на припиненні вогню у війні рф в Україні11.05.25, 15:15 • 1472 перегляди