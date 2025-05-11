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Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский
17:14 • 4548 просмотра

Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

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Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

Киев • УНН

 • 4020 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая. Он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут

- написал Зеленский.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение россии о переговорах в Турции. Он считает, что это необходимо сделать немедленно.

Ольга Розгон

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