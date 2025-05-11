Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут - написал Зеленский.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение россии о переговорах в Турции. Он считает, что это необходимо сделать немедленно.