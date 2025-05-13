$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 1848 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 10283 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 17673 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

08:36 • 49049 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

07:44 • 35042 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 83258 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 89953 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 85962 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 62974 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 63127 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
68%
747мм
Популярные новости

россия увеличила количество ракетоносителей в Средиземном море - ВМС

13 мая, 03:13 • 48757 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

07:36 • 33287 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

07:57 • 27299 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 21516 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

10:29 • 14577 просмотра
публикации

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

08:36 • 49074 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 83281 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 89976 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 117967 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 117373 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 14489 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 21632 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

07:57 • 27408 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

07:36 • 33386 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 49387 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Киев • УНН

 • 1792 просмотра

Высокопоставленные чиновники США планируют приехать в Турцию на переговоры Украины и россии. Трамп рассматривает возможность присоединения, что оказывает давление на путина.

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

До сих пор есть неизвестные в вопросе переговоров россии и Украины в Турции, заявил высокопоставленный представитель американской администрации, в том числе относительно возможного присутствия президента США Дональда Трампа, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Высшие должностные лица администрации Трампа планируют приехать в Турцию на этой неделе для ожидаемых переговоров Украины и россии в четверг, но возможное присутствие президента США Дональда Трампа остается открытым вопросом, который во многом будет зависеть от того, будет ли присутствовать российский президент владимир путин", по словам высокопоставленного представителя администрации.

"Сейчас все очень динамично", - сказал чиновник, добавив, что "никто много не знает", когда речь идет о том, как в конечном итоге будет выглядеть четверг.

Трамп сказал, что рассматривает возможность присоединения к переговорам в Турции, если это будет полезно. "Я думаю, что может быть хороший результат от встречи в четверг в Турции между россией и Украиной, - сказал Трамп во время мероприятия по ценам на лекарства в Белом доме. - Я думал о том, чтобы на самом деле прилететь туда. Я думаю, что это возможно".

Трамп "думает о поездке в Стамбул" на встречу Украина-россия12.05.25, 17:49 • 2946 просмотров

Возможность присоединения Трампа "оказывает большое давление на путина", сказал чиновник.

Независимо от того, приедет Трамп или нет, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф оба планируют присутствовать в Стамбуле на переговорах, сказал чиновник. Другой источник, знакомый с планами, также подтвердил присутствие Уиткоффа. На данный момент они планируют наблюдать за переговорами между украинцами и россиянами, которые проводятся при посредничестве Турции, указывает издание.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что полетит в Турцию на переговоры, которые изначально были предложены путиным, а затем продвинуты Трампом.

Зеленский будет говорить в Стамбуле только с путиным - Подоляк13.05.25, 10:17 • 2682 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Кит Келлогг
Дональд Трамп
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$65.64
Bitcoin
$103,722.30
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.25
Золото
$3,253.11
Ethereum
$2,511.07