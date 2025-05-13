CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

До сих пор есть неизвестные в вопросе переговоров россии и Украины в Турции, заявил высокопоставленный представитель американской администрации, в том числе относительно возможного присутствия президента США Дональда Трампа, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Высшие должностные лица администрации Трампа планируют приехать в Турцию на этой неделе для ожидаемых переговоров Украины и россии в четверг, но возможное присутствие президента США Дональда Трампа остается открытым вопросом, который во многом будет зависеть от того, будет ли присутствовать российский президент владимир путин", по словам высокопоставленного представителя администрации.

"Сейчас все очень динамично", - сказал чиновник, добавив, что "никто много не знает", когда речь идет о том, как в конечном итоге будет выглядеть четверг.

Трамп сказал, что рассматривает возможность присоединения к переговорам в Турции, если это будет полезно. "Я думаю, что может быть хороший результат от встречи в четверг в Турции между россией и Украиной, - сказал Трамп во время мероприятия по ценам на лекарства в Белом доме. - Я думал о том, чтобы на самом деле прилететь туда. Я думаю, что это возможно".

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Возможность присоединения Трампа "оказывает большое давление на путина", сказал чиновник.

Независимо от того, приедет Трамп или нет, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф оба планируют присутствовать в Стамбуле на переговорах, сказал чиновник. Другой источник, знакомый с планами, также подтвердил присутствие Уиткоффа. На данный момент они планируют наблюдать за переговорами между украинцами и россиянами, которые проводятся при посредничестве Турции, указывает издание.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что полетит в Турцию на переговоры, которые изначально были предложены путиным, а затем продвинуты Трампом.

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