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Зеленский будет говорить в Стамбуле только с путиным - Подоляк

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет вести переговоры только с путиным, потому что только он может остановить войну. У других российских чиновников нет полномочий.

Зеленский будет говорить в Стамбуле только с путиным - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Владимир Зеленский будет вести переговоры в Стамбуле исключительно с российским диктатором владимиром путиным, поскольку только тот может принять решение прекратить войну против Украины. Об этом Подоляк заявил в эфире The Breakfast Show, передает УНН.

Детали

Это не формат президента. Тем более мединский имеет не совсем понятный статус. Вряд ли этот человек сможет решать фундаментальные вопросы. Зная систему власти в россии мы должны понимать, что даже министры, вроде лаврова, вряд ли уполномочены принимать те или иные решения, которые являются идеей фикс самого путина

- пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что решение о прекращении войны может принять только путин. Все остальные способны только на формальное присутствие.

Принять решение об остановке или продолжении войны может только путин, вне всякого сомнения. Может еще есть небольшое окружение вокруг него, которое обсуждает с ним, кого и в каком количестве надо убить, но это точно не мединский, лавров, шойгу и тому подобное

- считает политик.

Турция и США обсудили переговоры Украины и россии в Стамбуле12.05.25, 21:30 • 2612 просмотров

Есть человек, который принимает решение со стороны Украины. Президент Трамп заявил, что он также может присутствовать в качестве главного посредника. И также есть человек, который принимает решение в россии. Все остальное – это формальное присутствие без результативных действий. Это будет затягивание времени и это все понимают

- сообщил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что у Зеленского есть люди, которые могут представлять Украину на разных уровнях, но сейчас в этом нет никакого смысла.

Президент Зеленский имеет представителей, которые могут вести переговоры на том или ином уровне, но какой смысл? Приедет представитель россии, зачитает стандартный ультиматум, который зачитывали еще в 2022 году

- подытожил Подоляк.

Дополнение

российские чиновники пытаются отговорить путина от поездки в Стамбул на переговоры с Зеленским. Хотя официального отказа не было, заявления чиновников более низкого уровня свидетельствуют об этом.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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