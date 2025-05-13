путін не зустрінеться із Зеленським в Стамбулі: російські чиновники проти - ISW

російські чиновники відмовляють російського диктатора володимира путіна від поїздки до Стамбула на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують, що напередодні заступник голови ради федерації рф костянтин косачев заявив, що запрошення Зеленського є "чистим спектаклем" і "комедіанством", стверджуючи, що зустрічі на високому рівні не організовуються в "такій складній ситуації", і звинувативши Зеленського в спробі звинуватити росію в незацікавленості у переговорах.

Посол росії з особливих доручень родіон мірошник поставив під сумнів наміри Зеленського запросити путіна на зустріч у Стамбулі. Заступник голови комітету держдуми росії з міжнародних справ Олексій Чепа 12 травня висловив сумнів, що путін поїде до Стамбула на зустріч із Зеленським - зазначають в ISW.

Там роблять висновок, що хоч чиновники кремлівського рівня офіційно не відповіли на запрошення Зеленського, заяви російських чиновників нижчого рівня свідчать про те, що путін, швидше за все, не поїде до Стамбула і не зустрінеться з Зеленським.

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Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Пізніше путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

Президент США Дональд Трамп каже, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

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