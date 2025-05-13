путін не зустрінеться із Зеленським в Стамбулі: російські чиновники проти - ISW

$41.550.04
46.750.13
ukenru
ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17
12 травня, 19:01 • 10619 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 25738 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

12 травня, 15:48 • 34357 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

12 травня, 15:00 • 55777 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 14:27 • 60697 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

Ексклюзив
12 травня, 13:28 • 32464 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Ексклюзив
12 травня, 13:00 • 29718 перегляди

Кількість випадків домашнього насильства в Україні зменшилася у першому кварталі 2025 року - прокуратура

Ексклюзив
12 травня, 12:34 • 27518 перегляди

Після хвилі критики Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення землі НААН

Ексклюзив
12 травня, 11:05 • 26357 перегляди

У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

12 травня, 08:59 • 32712 перегляди

ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.1м/с
80%
748мм
Популярнi новини

Митна політика Трампа призведе до інфляції та сповільнить зростання економіки США - ФРС

12 травня, 17:59 • 4568 перегляди

Зеленський був змушений погодитися на переговори з путіним у Стамбулі, щоб не образити Трампа - ЗМІ

12 травня, 18:10 • 4384 перегляди

У Лондоні зупинилося метро через масштабне відключення електроенергії: що відомо

12 травня, 18:22 • 6612 перегляди

Захід прагне 30-денного перемир'я, щоб дати Києву перепочинок - захарова

12 травня, 19:37 • 7014 перегляди

У Мексиці вбито кандидатку в мери під час прямого ефіру

02:10 • 3476 перегляди
Публікації

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 15:00 • 55771 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

12 травня, 14:27 • 60692 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

12 травня, 08:13 • 89393 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 112659 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

12 травня, 05:40 • 96166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

12 травня, 15:03 • 31002 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 69858 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 45851 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 51807 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 132044 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

путін не зустрінеться із Зеленським в Стамбулі: російські чиновники проти - ISW

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Російські чиновники намагаються відмовити путіна від поїздки до Стамбула на переговори з Зеленським. Хоч офіційної відмови не було, заяви чиновників нижчого рівня свідчать про це.

путін не зустрінеться із Зеленським в Стамбулі: російські чиновники проти - ISW

російські чиновники відмовляють російського диктатора володимира путіна від поїздки до Стамбула на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що напередодні заступник голови ради федерації рф костянтин косачев заявив, що запрошення Зеленського є "чистим спектаклем" і "комедіанством", стверджуючи, що зустрічі на високому рівні не організовуються в "такій складній ситуації", і звинувативши Зеленського в спробі звинуватити росію в незацікавленості у переговорах.

Посол росії з особливих доручень родіон мірошник поставив під сумнів наміри Зеленського запросити путіна на зустріч у Стамбулі. Заступник голови комітету держдуми росії з міжнародних справ Олексій Чепа 12 травня висловив сумнів, що путін поїде до Стамбула на зустріч із Зеленським

- зазначають в ISW.

Там роблять висновок, що хоч чиновники кремлівського рівня офіційно не відповіли на запрошення Зеленського, заяви російських чиновників нижчого рівня свідчать про те, що путін, швидше за все, не поїде до Стамбула і не зустрінеться з Зеленським.

ЄС готує "потужні та масштабні" санкції проти рф у разі зриву переговорів щодо припинення вогню - глава МЗС Франції12.05.25, 22:59 • 2276 переглядiв

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Пізніше путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

Президент США Дональд Трамп каже, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

Австрія пропонує Відень для мирних переговорів щодо війни в Україні - канцлер13.05.25, 00:58 • 1234 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.72
Bitcoin
$102,069.20
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.39
Золото
$3,232.77
Ethereum
$2,439.33