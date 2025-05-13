путин не встретится с Зеленским в Стамбуле: российские чиновники против - ISW

российские чиновники отговаривают российского диктатора владимира путина от поездки в Стамбул на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что накануне заместитель председателя совета федерации рф константин косачев заявил, что приглашение Зеленского является "чистым спектаклем" и "комедиантством", утверждая, что встречи на высоком уровне не организуются в "такой сложной ситуации", и обвинив Зеленского в попытке обвинить россию в незаинтересованности в переговорах.

Посол россии по особым поручениям родион мирошник поставил под сомнение намерения Зеленского пригласить путина на встречу в Стамбуле. Заместитель председателя комитета госдумы россии по международным делам Алексей Чепа 12 мая выразил сомнение, что путин поедет в Стамбул на встречу с Зеленским - отмечают в ISW.

Там делают вывод, что хоть чиновники кремлевского уровня официально не ответили на приглашение Зеленского, заявления российских чиновников более низкого уровня свидетельствуют о том, что путин, скорее всего, не поедет в Стамбул и не встретится с Зеленским.

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Напомним

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Позже путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

Президент США Дональд Трамп говорит, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

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