Австрия предлагает Вену для мирных переговоров по войне в Украине – канцлер

Канцлер Австрии Кристиан Штокер хочет перенести мирные переговоры по войне в Украине в Вену. Об этом он рассказал в интервью Euractiv, сообщает УНН.

Детали

В то же время, по словам политика, в Киеве сомневаются в нейтралитете Австрии, поэтому до сих пор не приняли соответствующее предложение.

Вена остается хорошим местом для обсуждения международных вопросов в будущем – это также будет возможностью для войны в Украине - заявил Штокер.

Издание добавляет, что многие в высокопоставленных военных кругах Австрии обеспокоены тем, что нейтралитет оставил страну обнаженной в особо опасный момент истории, "особенно учитывая то, как мало Вена тратит на оборону".

"Хотя похожие беспокойства побудили Швецию и Финляндию отказаться от своего нейтралитета и присоединиться к НАТО после полномасштабного вторжения россии в Украину, Австрия не сдвинулась с места", - отмечают авторы.

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Напомним

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

Президент США Дональд Трамп говорит, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

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