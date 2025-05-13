Австрия предлагает Вену для мирных переговоров по войне в Украине – канцлер
Киев • УНН
Канцлер Австрии Кристиан Штёгер выступил с предложением перенести мирные переговоры по войне в Украине в Вену. В Киеве пока сомневаются из-за нейтралитета Австрии.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер хочет перенести мирные переговоры по войне в Украине в Вену. Об этом он рассказал в интервью Euractiv, сообщает УНН.
Детали
В то же время, по словам политика, в Киеве сомневаются в нейтралитете Австрии, поэтому до сих пор не приняли соответствующее предложение.
Вена остается хорошим местом для обсуждения международных вопросов в будущем – это также будет возможностью для войны в Украине
Издание добавляет, что многие в высокопоставленных военных кругах Австрии обеспокоены тем, что нейтралитет оставил страну обнаженной в особо опасный момент истории, "особенно учитывая то, как мало Вена тратит на оборону".
"Хотя похожие беспокойства побудили Швецию и Финляндию отказаться от своего нейтралитета и присоединиться к НАТО после полномасштабного вторжения россии в Украину, Австрия не сдвинулась с места", - отмечают авторы.
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Напомним
Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.
Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.
Президент США Дональд Трамп говорит, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.
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