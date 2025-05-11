Европа настаивает на участии в мирных переговорах между Украиной и россией - Барро

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский Союз должен играть активную роль в будущих переговорах между Украиной и россией. Об этом сообщает Radio France, пишет УНН.

Детали

"Вчера в Киеве мы стали свидетелями исторического момента: был сделан решающий шаг на пути к миру в Украине", - сказал Барро. "Этот единодушный призыв европейцев и украинцев при поддержке американцев к безусловному 30-дневному прекращению огня с понедельника побудил володимира путина сделать шаг в правильном направлении. Это хорошо, и мы готовы, начиная со следующего четверга, начать переговоры, ведущие к прочному миру в Украине".

"Да - переговорам, но сначала прекращение огня", - добавил Барро.

Однако он подчеркнул, что "для этого нам нужно прекращение огня": "Мы не ведем переговоры под бомбами и беспилотниками. В последний раз мы делали это в Стамбуле в 2022 году, это привело к провалу и не помешало володимиру путину совершить резню в Буче, которая ужаснула всю планету. Так что да, мирным переговорам, но сначала прекращение огня".

"Если прекращения огня не будет, можно рассчитывать на то, что европейцы и американцы усилят давление на володимира путина", - заявил министр Европы и иностранных дел. "У нас есть возможность ввести масштабные санкции, которые окажут разрушительное воздействие на российскую экономику. Санкции, введенные европейцами против российской экономики за последние три года, уже обошлись володимиру путину в 400 миллиардов евро, или три года военного бюджета".

Напомним

Ранее сообщалось спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что прежде чем начать переговоры между Киевом и москвой, должно быть прекращение огня.