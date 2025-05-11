Європа наполягає на участі в мирних переговорах між Україною та росією - Барро

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський Союз має відігравати активну роль у майбутніх переговорах між Україною та росією. Про це повідомляє Radio France, пише УНН.

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"Учора в Києві ми стали свідками історичного моменту: було зроблено вирішальний крок на шляху до миру в Україні", - сказав Барро. "Цей одностайний заклик європейців та українців за підтримки американців до безумовного 30-денного припинення вогню з понеділка спонукав володимира путіна зробити крок у правильному напрямку. Це добре, і ми готові, починаючи з наступного четверга, розпочати переговори, що ведуть до міцного миру в Україні".

"Так - переговорам, але спочатку припинення вогню",-додав Барро.

Однак він наголосив, що "для цього нам потрібне припинення вогню": "Ми не ведемо переговори під бомбами і безпілотниками. Востаннє ми робили це в Стамбулі 2022 року, це призвело до провалу і не завадило володимиру путіну вчинити різанину в Бучі, яка жахнула всю планету. Так що так, мирним переговорам, але спочатку припинення вогню".

"Якщо припинення вогню не буде, можна розраховувати на те, що європейці та американці посилять тиск на володимира путіна", - заявив міністр Європи та закордонних справ. "У нас є можливість запровадити масштабні санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку. Санкції, запроваджені європейцями проти російської економіки за останні три роки, вже обійшлися володимиру путіну в 400 мільярдів євро, або три роки військового бюджету".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і москвою, має бути припинення вогню.