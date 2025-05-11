МИД: путин вряд ли приедет на переговоры к Зеленскому в Стамбул
Киев • УНН
В МИД Украины сомневаются, что путин согласится на переговоры с Зеленским в Турции 15 мая. Сибига считает маловероятным, что у рф хватит мужества.
В Министерстве иностранных дел Украины сомневаются, что российский диктатор владимир путин согласится прилететь в Стамбул на переговоры с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом в соцсети Х написал глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает УНН.
Детали
Дипломат, в частности, прокомментировал заявление Зеленского о том, что он ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать лидера кремля в Турции 15 мая.
Это то, что делает настоящий лидер. Он ни за кем и ни за чем не прячется
По его убеждению, очень маловероятно, что "у российской стороны есть хоть крупица такого мужества".
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать путина в Турции 15 мая. По его словам, он надеется, что путин "в этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может".
Украина полностью поддерживает призыв Трампа к полному и безусловному прекращению огня - Маркарова11.05.25, 20:54 • 1408 просмотров