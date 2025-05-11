МИД: путин вряд ли приедет на переговоры к Зеленскому в Стамбул

В Министерстве иностранных дел Украины сомневаются, что российский диктатор владимир путин согласится прилететь в Стамбул на переговоры с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом в соцсети Х написал глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает УНН.

Детали

Дипломат, в частности, прокомментировал заявление Зеленского о том, что он ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать лидера кремля в Турции 15 мая.

Это то, что делает настоящий лидер. Он ни за кем и ни за чем не прячется - отметил Сибига.

По его убеждению, очень маловероятно, что "у российской стороны есть хоть крупица такого мужества".

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать путина в Турции 15 мая. По его словам, он надеется, что путин "в этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может".

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