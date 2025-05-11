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Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский
17:14 • 20152 просмотра

Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

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МИД: путин вряд ли приедет на переговоры к Зеленскому в Стамбул

Киев • УНН

 • 674 просмотра

В МИД Украины сомневаются, что путин согласится на переговоры с Зеленским в Турции 15 мая. Сибига считает маловероятным, что у рф хватит мужества.

МИД: путин вряд ли приедет на переговоры к Зеленскому в Стамбул

В Министерстве иностранных дел Украины сомневаются, что российский диктатор владимир путин согласится прилететь в Стамбул на переговоры с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом в соцсети Х написал глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает УНН.

Детали

Дипломат, в частности, прокомментировал заявление Зеленского о том, что он ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать лидера кремля в Турции 15 мая.

Это то, что делает настоящий лидер. Он ни за кем и ни за чем не прячется

- отметил Сибига.

По его убеждению, очень маловероятно, что "у российской стороны есть хоть крупица такого мужества".

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать путина в Турции 15 мая. По его словам, он надеется, что путин "в этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может".

Украина полностью поддерживает призыв Трампа к полному и безусловному прекращению огня - Маркарова11.05.25, 20:54 • 1408 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
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