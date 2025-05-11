Украина полностью поддерживает призыв Трампа к полному и безусловному прекращению огня - Маркарова
Киев • УНН
Посол Украины в США заявила о полной поддержке Украиной призыва Трампа к прекращению огня.
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина полностью поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к полному и безоговорочному прекращению огня. Об этом она написала в соцсети Х, передает УНН.
Украина полностью поддерживает призыв Президента Трампа к полному и безоговорочному прекращению огня. Украина также готова к прямым переговорам. Президент Владимир Зеленский будет там лично, чтобы сделать это. Вопрос в том, готова ли россия прекратить войну по собственному выбору и прекратить убийства?
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение россии о переговорах в Турции. Он считает, что это необходимо сделать немедленно.
В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая. Он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.