Украина полностью поддерживает призыв Трампа к полному и безусловному прекращению огня - Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина полностью поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к полному и безоговорочному прекращению огня. Об этом она написала в соцсети Х, передает УНН.

Украина полностью поддерживает призыв Президента Трампа к полному и безоговорочному прекращению огня. Украина также готова к прямым переговорам. Президент Владимир Зеленский будет там лично, чтобы сделать это. Вопрос в том, готова ли россия прекратить войну по собственному выбору и прекратить убийства? - написала Маркарова.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение россии о переговорах в Турции. Он считает, что это необходимо сделать немедленно.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая. Он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.