Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню - Маркарова
Київ • УНН
Посол України в США заявила про повну підтримку Україною заклику Трампа до припинення вогню.
Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Україна повністю підтримує заклик президента США Дональда Трампа до повного та безумовного припинення вогню. Про це вона написала у соцмережі Х, передає УНН.
Україна повністю підтримує заклик Президента Трампа до повного та безумовного припинення вогню. Україна також готова до прямих переговорів. Президент Володимир Зеленський буде там особисто, щоб зробити це. Питання в тому, чи готова росія припинити війну за власним вибором і припинити вбивства?
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію росії щодо переговорів у Туреччині. Він вважає, що це необхідно зробити негайно.
У свою чергу Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня. Він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.