МЗС: путін навряд чи приїде на переговори до Зеленського в Стамбул

У Міністерстві закордонних справ України сумніваються, що російський диктатор володимир путін погодиться прилетіти до Стамбула на переговори з Президентом Володимиром Зеленським. Про це у соцмережі Х написав глава українського МЗС Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Дипломат, зокрема, прокоментував заяву Зеленського щодо того, що він очіукє від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера кремля в Туреччині 15 травня.

Це те, що робить справжній лідер. Він ні за ким і ні за чим не ховається