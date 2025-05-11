МЗС: путін навряд чи приїде на переговори до Зеленського в Стамбул
Київ • УНН
В МЗС України сумніваються, що путін погодиться на переговори із Зеленським в Туреччині 15 травня. Сибіга вважає малоймовірним, що у рф вистачить мужності.
У Міністерстві закордонних справ України сумніваються, що російський диктатор володимир путін погодиться прилетіти до Стамбула на переговори з Президентом Володимиром Зеленським. Про це у соцмережі Х написав глава українського МЗС Андрій Сибіга, повідомляє УНН.
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Дипломат, зокрема, прокоментував заяву Зеленського щодо того, що він очіукє від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера кремля в Туреччині 15 травня.
Це те, що робить справжній лідер. Він ні за ким і ні за чим не ховається
На його переконання, дуже малоймовірно, що "російська сторона має хоч крихту такої мужності".
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на путіна в Туреччині 15 травня. За його словами, він сподівається, що путін "цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може".
Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню - Маркарова11.05.25, 20:54 • 1312 переглядiв