Австрія пропонує Відень для мирних переговорів щодо війни в Україні - канцлер
Київ • УНН
Канцлер Австрії Крістіан Штокер виступив з пропозицією перенести мирні переговори щодо війни в Україні до Відня. У Києві поки що сумніваються через нейтралітет Австрії.
Канцлер Автрії Крістіан Штокер хоче перенести мирні переговори щодо війни в Україні у Відень. Про це він розповів в інтерв'ю Euractiv, повідомляє УНН.
Деталі
Водночас, за словами політика, у Київі мають сумніви у нейтралітеті Австрії, тому досі не прийняли відповідну пропозицію.
Відень залишається хорошим місцем для обговорення міжнародних питань у майбутньому – це також буде можливістю для війни в Україні
Видання додає, що багато хто у високопоставлених військових колах Австрії стурбовані тим, що нейтралітет залишив країну оголеною в особливо небезпечний момент історії, "особливо враховуючи те, як мало Відень витрачає на оборону".
"Хоча схожі занепокоєння спонукали Швецію та Фінляндію відмовитися від свого нейтралітету та приєднатися до НАТО після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Австрія не зрушила з місця", - зазначаютьт автори.
Європа наполягає на участі в мирних переговорах між Україною та росією - Барро11.05.25, 17:37 • 3972 перегляди
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.
Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.
Президент США Дональд Трамп каже, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.
МЗС: путін навряд чи приїде на переговори до Зеленського в Стамбул11.05.25, 21:35 • 8346 переглядiв