ЕС готовит "мощные и масштабные" санкции против рф в случае срыва переговоров по прекращению огня - глава МИД Франции

Лидеры европейских стран на встрече по Украине попросили Европейскую комиссию ввести новые масштабные санкции против нефтяного и финансового секторов россии, если кремль не согласится на прекращение огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что ЕС уже работает над 17-м пакетом санкций, который он намерен принять на следующей встрече министров иностранных дел 20 мая. При этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что также началась работа над более жесткими мерами, кроме этого пакета.

Мы готовим дополнительные санкции, направленные против энергетического и финансового секторов. Мы попросили Европейскую комиссию на этих выходных подготовить новые более важные санкции, чтобы заставить президента россии владимира путина соблюдать логику мира - цитирует издание дипломата после его телефонного разговора с европейскими коллегами и госсекретарем США Марко Рубио.

Барро также подчеркнул, что путин должен "соблюдать свою часть договора" и отправиться в Стамбул в четверг на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мы готовим мощные и масштабные санкции, если он не согласится на прекращение огня - сказал фрацузский министр.

Он добавил, что потенциальные европейские санкции согласуются с законопроектом о санкциях США, который предусматривает введение тарифов в 500% для стран, импортирующих российскую нефть.

Напомним

Правительство Германии вместе с европейскими партнерами планирует ввести санкции против России, если требования о прекращении огня не будут выполнены. Подготовка к санкциям будет начата немедленно.

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