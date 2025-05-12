ЕС готовит "мощные и масштабные" санкции против рф в случае срыва переговоров по прекращению огня - глава МИД Франции
Киев • УНН
Лидеры стран ЕС требуют от Еврокомиссии введения масштабных санкций против нефтяного и финансового секторов россии. Санкции введут, если кремль не согласится на прекращение огня.
Лидеры европейских стран на встрече по Украине попросили Европейскую комиссию ввести новые масштабные санкции против нефтяного и финансового секторов россии, если кремль не согласится на прекращение огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечается, что ЕС уже работает над 17-м пакетом санкций, который он намерен принять на следующей встрече министров иностранных дел 20 мая. При этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что также началась работа над более жесткими мерами, кроме этого пакета.
Мы готовим дополнительные санкции, направленные против энергетического и финансового секторов. Мы попросили Европейскую комиссию на этих выходных подготовить новые более важные санкции, чтобы заставить президента россии владимира путина соблюдать логику мира
Барро также подчеркнул, что путин должен "соблюдать свою часть договора" и отправиться в Стамбул в четверг на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Мы готовим мощные и масштабные санкции, если он не согласится на прекращение огня
Он добавил, что потенциальные европейские санкции согласуются с законопроектом о санкциях США, который предусматривает введение тарифов в 500% для стран, импортирующих российскую нефть.
Напомним
Правительство Германии вместе с европейскими партнерами планирует ввести санкции против России, если требования о прекращении огня не будут выполнены. Подготовка к санкциям будет начата немедленно.
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