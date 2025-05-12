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Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский
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ISW: Риторическое позерство путина является попыткой скрыть ограничения возможностей российской армии

Киев • УНН

 • 628 просмотра

путин настаивает на полной капитуляции Украины, игнорируя переговоры, которые не соответствуют требованиям россии. кремль стремится ограничить возможности Украины и избежать уступок по усилению собственных сил.

ISW: Риторическое позерство путина является попыткой скрыть ограничения возможностей российской армии

Диктатор рф владимир путин и другие официальные лица кремля твердо придерживаются своих военных целей, которые равнозначны полной капитуляции Украины, и пока отказываются рассматривать какое-либо мирное соглашение, которое не соответствует всем требованиям россии. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что путин продолжает требовать, чтобы любые переговоры касались заявленных россией "коренных причин" войны в Украине.

Путин во время пресс-конференции ... предположил, что россия и Украина могут достичь прекращения огня в рамках возобновленных переговоров, но заявил, что "настоящее перемирие" не должно позволить "перевооружить" и "пополнить" украинскую армию

- указывают аналитики.

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Они напоминают, что кремль неоднократно заявлял, что россия должна устранить "коренные причины" войны в Украине, которую российские официальные лица определили как якобы нарушение НАТО обязательств не расширяться в Восточной Европе и вдоль границ россии в 1990-х, 2000-х и 2010-х годах, а также якобы дискриминацию украинским правительством этнических россиян и русского языка, СМИ и культуры в Украине.

Официальные лица кремля недавно заявили, что любое соглашение о прекращении огня должно ограничить способность Украины мобилизовать и обучать новые войска и получать западную военную помощь, но не предложили подобных уступок со стороны россии, чтобы ограничить усиление собственных вооруженных сил и мощностей по производству оборонных средств

- говорится в статье.

Эксперты подчеркивают, что путин пытается манипулировать текущими дискуссиями о прекращении огня и будущем мире в Украине, вероятно, пытаясь подорвать украинско-американско-европейское единство вокруг всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня в Украине.

"Риторическое позерство путина является попыткой скрыть ограничения возможностей российской армии и отвлечь внимание от того, что россия не достигла какого-либо значительного прогресса на поле боя за последние два года. кремль фальшиво выдает себя за сторону, желающую вести добросовестные переговоры с Украиной, продолжая атаковать украинские позиции на передовой и создавая условия для дальнейшей военной агрессии против Украины и НАТО в ближайшие годы", - резюмируют в ISW.

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Контекст

На пресс-конференции в кремле в ночь на 11 мая российский диктатор владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. По его словам, Киев саботировал предыдущие инициативы прекращения огня и почти сразу начал масштабные атаки.   

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение рф о прямых переговорах в Турции - несмотря на то, что кремль игнорирует требование европейских лидеров и Украины о 30-дневном перемирии.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать российского диктатора путина в Турции 15 мая.

Европа настаивает на участии в мирных переговорах между Украиной и россией - Барро11.05.25, 17:37 • 3232 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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