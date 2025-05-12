ISW: Риторичне позерство путіна є спробою приховати обмеження можливостей російської армії
Київ • УНН
путін наполягає на повній капітуляції України, ігноруючи переговори, які не відповідають вимогам росії. кремль прагне обмежити можливості України та уникнути поступок щодо посилення власних сил.
Диктатор рф володимир путін та інші офіційні особи кремля твердо дотримуються своїх військових цілей, які рівнозначні повній капітуляції України, і поки що відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не відповідає всім вимогам росії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що путін продовжує вимагати, щоб будь-які переговори стосувалися заявлених росією "корінних причин" війни в Україні.
Путін під час прес-конференції ... припустив, що росія та Україна можуть досягнути припинення вогню в рамках поновлених переговорів, але заявив, що "справжнє перемир’я" не повинно дозволити "переозброїти" та "поповнити" українську армію
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Вони нагадують, що кремль неодноразово заявляв, що росія має усунути "корінні причини" війни в Україні, яку російські офіційні особи визначили як нібито порушення НАТО зобов’язань не розширюватися у Східній Європі та вздовж кордонів росії в 1990-х, 2000-х і 2010-х роках, а також нібито дискримінацію українським урядом етнічних росіян і російської мови, ЗМІ та культури в Україні.
Офіційні особи кремля нещодавно заявили, що будь-яка угода про припинення вогню має обмежити здатність України мобілізувати та навчати нові війська та отримувати західну військову допомогу, але не запропонували подібних поступок з боку росії, щоб обмежити посилення власних збройних сил та потуг з виробництва оборонних засобів
Експерти наголошують, що путін намагається маніпулювати поточними дискусіями про припинення вогню та майбутній мир в Україні, ймовірно, намагаючись підірвати українсько-американсько-європейську єдність навколо всеосяжного 30-денного припинення вогню в Україні.
"Риторичне позерство путіна є спробою приховати обмеження можливостей російської армії та відволікти увагу від того, що росія не досягла будь-якого значного прогресу на полі бою за останні два роки. кремль фальшиво видає себе за сторону, яка бажає вести добросовісні переговори з Україною, продовжуючи атакувати українські позиції на передовій і створюючи умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки", - резюмують в ISW.
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Контекст
На прес-конференції у кремлі у ніч проти 11 травня російський диктатор володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. За його словами, Київ саботував попередні ініціативи припинення вогню і майже одразу розпочав масштабні атаки.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію рф щодо прямих переговорів у Туреччині - попри те, що кремль ігнорує вимогу європейських лідерів та України про 30-денне перемир’я.
У свою чергу Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на російського диктатора путіна в Туреччині 15 травня.
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