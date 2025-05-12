ISW: Риторичне позерство путіна є спробою приховати обмеження можливостей російської армії

Диктатор рф володимир путін та інші офіційні особи кремля твердо дотримуються своїх військових цілей, які рівнозначні повній капітуляції України, і поки що відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не відповідає всім вимогам росії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що путін продовжує вимагати, щоб будь-які переговори стосувалися заявлених росією "корінних причин" війни в Україні.

Путін під час прес-конференції ... припустив, що росія та Україна можуть досягнути припинення вогню в рамках поновлених переговорів, але заявив, що "справжнє перемир’я" не повинно дозволити "переозброїти" та "поповнити" українську армію - вказують аналітики.

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Вони нагадують, що кремль неодноразово заявляв, що росія має усунути "корінні причини" війни в Україні, яку російські офіційні особи визначили як нібито порушення НАТО зобов’язань не розширюватися у Східній Європі та вздовж кордонів росії в 1990-х, 2000-х і 2010-х роках, а також нібито дискримінацію українським урядом етнічних росіян і російської мови, ЗМІ та культури в Україні.

Офіційні особи кремля нещодавно заявили, що будь-яка угода про припинення вогню має обмежити здатність України мобілізувати та навчати нові війська та отримувати західну військову допомогу, але не запропонували подібних поступок з боку росії, щоб обмежити посилення власних збройних сил та потуг з виробництва оборонних засобів - йдеться у статті.

Експерти наголошують, що путін намагається маніпулювати поточними дискусіями про припинення вогню та майбутній мир в Україні, ймовірно, намагаючись підірвати українсько-американсько-європейську єдність навколо всеосяжного 30-денного припинення вогню в Україні.

"Риторичне позерство путіна є спробою приховати обмеження можливостей російської армії та відволікти увагу від того, що росія не досягла будь-якого значного прогресу на полі бою за останні два роки. кремль фальшиво видає себе за сторону, яка бажає вести добросовісні переговори з Україною, продовжуючи атакувати українські позиції на передовій і створюючи умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки", - резюмують в ISW.

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Контекст

На прес-конференції у кремлі у ніч проти 11 травня російський диктатор володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. За його словами, Київ саботував попередні ініціативи припинення вогню і майже одразу розпочав масштабні атаки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію рф щодо прямих переговорів у Туреччині - попри те, що кремль ігнорує вимогу європейських лідерів та України про 30-денне перемир’я.

У свою чергу Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на російського диктатора путіна в Туреччині 15 травня.

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