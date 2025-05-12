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"Годинник цокає": Німеччина пригрозила рф санкціями через невиконання вимог щодо припинення вогню

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Уряд Німеччини разом з європейськими партнерами планує ввести санкції проти Росії, якщо вимоги щодо припинення вогню не будуть виконані. Підготовку до санкцій буде розпочато негайно.

"Годинник цокає": Німеччина пригрозила рф санкціями через невиконання вимог щодо припинення вогню

Уряд Німеччини в координації з європейськими партнерами має намір підготувати санкції проти росії, якщо москва не виконає вимоги про припинення вогню, з посиланням на нового речника уряду Німеччини Штефана Корнеліуса повідомляє tagesschau, пише УНН.

Деталі

Якщо припинення вогню не буде встановлено протягом понеділка, підготовка до санкцій буде "запущена", заявив Корнеліус.

"Годинник цокає, у нас залишилося дванадцять годин до кінця цього дня", - сказав Корнеліус.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Перед цим Зеленський і лідери кількох країн НАТО поговорили з Трампом телефоном і наголосили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню з понеділка. Під час 15-хвилинної розмови Зеленський і лідери НАТО сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з росією.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

За кілька годин до того, як Зеленський погодився зустрітися з путіним в Стамбулі, Трамп закликав Президента України прийняти умови, у дописі в Truth Social.

Axios з посиланням на українського чиновника заявило, що візит Зеленського в Туреччину відбудеться, навіть якщо рф не погодиться на припинення вогню.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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