"Часы тикают": Германия пригрозила рф санкциями за невыполнение требований о прекращении огня

Правительство Германии в координации с европейскими партнерами намерено подготовить санкции против россии, если москва не выполнит требования о прекращении огня, со ссылкой на нового спикера правительства Германии Штефана Корнелиуса сообщает tagesschau, пишет УНН.

Детали

Если прекращение огня не будет установлено в течение понедельника, подготовка к санкциям будет "запущена", заявил Корнелиус.

"Часы тикают, у нас осталось двенадцать часов до конца этого дня", - сказал Корнелиус.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Перед этим Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО поговорили с Трампом по телефону и подчеркнули, что готовы к безусловному 30-дневному прекращению огня с понедельника. Во время 15-минутного разговора Зеленский и лидеры НАТО сказали Трампу, что если будет договорено о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с россией.

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

За несколько часов до того, как Зеленский согласился встретиться с путиным в Стамбуле, Трамп призвал Президента Украины принять условия, в сообщении в Truth Social.

Axios со ссылкой на украинского чиновника заявило, что визит Зеленского в Турцию состоится, даже если рф не согласится на прекращение огня.